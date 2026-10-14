Contas do Paraná registram superávit e investimentos de R$ 7,6 bilhões até agosto de 2026

O estado do Paraná consolidou a posição de terceira maior disponibilidade de recursos financeiros em caixa de todo o Brasil, registrando um montante de R$ 27,6 bilhões no encerramento de agosto de 2026. Os dados oficiais foram apresentados pela Secretaria de Estado da Fazenda durante audiência pública de prestação de contas do segundo quadrimestre do ano, realizada nesta terça-feira, 13 de outubro, na Assembleia Legislativa do Paraná.

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No ranking nacional de liquidez financeira, o Paraná figura logo atrás do estado de São Paulo, que lidera o levantamento com R$ 69,5 bilhões, e de Minas Gerais, que ocupa o segundo lugar com R$ 39,5 bilhões em caixa.

O conceito de disponibilidade de caixa engloba o saldo financeiro livre de que o governo dispõe para quitar compromissos administrativos e executar novos projetos, após o abatimento de todas as despesas contratadas e obrigações imediatas do Tesouro Estadual. Ao comentar o desempenho do balanço público durante a apresentação na Assembleia, o secretário da Fazenda em exercício, Luiz Paulo Budal, afirmou que os números refletem o equilíbrio das contas públicas e permitem manter serviços essenciais, além de ampliar investimentos em diferentes setores.

Além da reserva em caixa, o demonstrativo financeiro revelou um avanço expressivo no volume total de investimentos públicos. Entre os meses de janeiro e agosto deste ano, o governo paranaense empenhou R$ 7,6 bilhões em obras e ações de desenvolvimento, montante que já supera o total de R$ 7,2 bilhões registrado ao longo de todo o ano de 2025. Do volume empenhado em 2026, R$ 5,56 bilhões foram efetivamente liquidados, representando um crescimento de 142% em comparação direta com os R$ 2,3 bilhões liquidados no mesmo período do ano anterior.

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Esses números colocam o Paraná na segunda posição do país em volume de investimentos liquidados nos primeiros oito meses do ano, ficando abaixo apenas do estado de São Paulo. Entre os setores prioritários contemplados pelos aportes estaduais, a área de Urbanismo recebeu a destinação de R$ 1,47 bilhão, enquanto a Agricultura contou com a liberação de R$ 1,18 bilhão. A Secretaria de Estado da Fazenda enfatizou também que o Paraná preserva a classificação máxima A+ na avaliação da Capacidade de Pagamento elaborada pelo Tesouro Nacional, nota que atesta a saúde fiscal do Estado e assegura condições altamente favoráveis para a captação de financiamentos e operações de crédito.

O balanço quadrimestral demonstrou ainda o cumprimento rigoroso dos limites constitucionais de aplicação em políticas sociais básicas. Para a Educação, foram direcionados R$ 13,2 bilhões no acumulado de janeiro a agosto, cifra que corresponde a 33,95% da receita líquida de impostos do período e ultrapassa a meta mínima exigida pela legislação estadual, fixada em 30%.

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Por sua vez, a área da Saúde recebeu R$ 5,2 bilhões, o que equivale a 13,28% da receita corrente e supera a exigência legal mínima de 12%. O conjunto dos resultados fiscais reforça a estabilidade econômica e a capacidade de investimento sustentável do governo paranaense para os próximos anos.