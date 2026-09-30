Contas da Sanepar ganham novo visual e redução de 25% na tarifa a partir de outubro

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) passa a aplicar, nas contas emitidas a partir de 1º de outubro, um desconto automático de 25% na tarifa mínima de água e esgoto, correspondente aos primeiros 5 metros cúbicos consumidos.

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O benefício financeiro, que será detalhado no campo de informações adicionais da conta, é decorrente do recebimento de precatórios da União após uma disputa judicial de mais de 30 anos referente à cobrança indevida de Imposto de Renda entre os anos de 1994 e 1996.

Junto à redução na tarifa, os consumidores paranaenses receberão uma fatura com layout totalmente reformulado, projetado para facilitar a leitura dos dados e a organização financeira. No topo do novo documento, o número da matrícula, o valor total a pagar e a data de vencimento ganham destaque visual.

Foto: - Divulgação/Sanepar Foto: - Divulgação/Sanepar

O cabeçalho também passará a permitir, em breve, a inclusão do nome do cônjuge e do endereço completo, atendendo aos clientes que utilizam a fatura de água como comprovante de residência.

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A reformulação também reorganizou a tabela de medição do hidrômetro, permitindo a rápida identificação do volume de água efetivamente faturado no mês. Além disso, a companhia criou um campo centralizado de avisos para notificar o cliente sobre débitos pendentes ou alterações atípicas no consumo diretamente na fatura do mês, eliminando a necessidade do envio de comunicados em separado.

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O novo formato já deixa a estrutura da nota fiscal preparada para as futuras exigências da Reforma Tributária. Como ação pontual para o próximo mês, as contas serão impressas na cor rosa em adesão à campanha de conscientização e prevenção ao câncer de mama.