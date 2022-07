Conta de luz terá queda de 13,4% no Paraná, diz Copel

Da Redação

A Companhia Paranaense de Energia (Copel) anunciou, nesta segunda-feira (4), que a conta de luz no estado ficará 13,4% mais barata.

A previsão da companhia é que os clientes percebam as mudanças nos pagamentos de agosto, referentes a cobrança do consumo de julho.

O anúncio ocorre frente à redução da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), de 29% para 18%. Na última sexta (3), o governo do Paraná anunciou que formalizaria a redução da alíquota, conforme determinação da lei complementar 194/22, que limitou a cobrança de ICMS a partir de junho.

Segundo a Copel, o corte no imposto é válido para o consumo de energia desde 23 de junho, data em que a lei complementar foi aprovada.

Gasolina

Depois de cair R$ 0,40 na semana passada após o governo federal zerar o PIS/Cofins da gasolina, o preço desse combustível baixou mais R$ 0,60 nesta segunda-feira (4) em Apucarana e Arapongas com a entrada em vigor no Paraná da redução de 29% para 18% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Com isso, a queda chega até R$ 1 por litro nos postos de combustíveis das duas cidades.

Levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), feita entre 26/06 a 02/07 em 14 postos de Apucarana, mostra que a gasolina comum custava, em média, R$ 7,44, com preço mínimo encontrado a R$ 7,39 e preço máximo de R$ 7,59. Pesquisa feita nesta segunda-feira (4) pelo aplicativo Menor da Preço aponta o preço da gasolina entre R$ 6,39 e R$ 6,89, um valor médio praticado de R$ 6,64 na cidade.

