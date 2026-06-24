Conta de luz terá aumento médio de 20,5% a partir desta quarta-feira no PR

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As contas de energia elétrica da Copel Distribuição terão aumento médio de 20,51% a partir desta quarta-feira (24), no Paraná. O reajuste foi aprovado nesta terça-feira (23) pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e integra o processo de Revisão Tarifária Periódica da concessionária.

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A medida deve impactar cerca de 5,3 milhões de unidades consumidoras atendidas pela companhia em todo o estado.

Para os consumidores residenciais, enquadrados na classe B1, o aumento autorizado foi de 20%. Já os clientes de baixa tensão — que incluem residências, pequenos comércios, propriedades rurais e iluminação pública — terão reajuste médio de 19,85%.

No caso dos consumidores de alta tensão, como indústrias, grandes empresas, hospitais e shopping centers, o reajuste médio será de 21,87%.

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Segundo a Aneel, o aumento reflete a variação de custos relacionados à compra de energia, despesas de transmissão, encargos setoriais e componentes financeiros definidos em processos tarifários anteriores.

A Revisão Tarifária Periódica ocorre a cada cinco anos e tem como objetivo reavaliar toda a estrutura de custos das distribuidoras. No processo, a agência analisa despesas operacionais, investimentos, manutenção e expansão da rede, além de metas de qualidade, eficiência e remuneração das concessionárias.

A composição da tarifa também inclui encargos de políticas públicas do setor elétrico, que são repassados aos consumidores conforme previsão legal.

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A proposta passou por audiência pública em Curitiba, realizada em 24 de abril, e também por consulta pública da agência reguladora.

A última revisão tarifária da Copel havia sido realizada em 2021, quando foi autorizado aumento médio de 9,89%. Em 2025, houve apenas reajuste anual de 2,02%, aplicado até a definição do novo índice.

Com a nova correção, o reajuste de 2026 representa uma das maiores altas dos últimos anos para consumidores paranaenses e supera os índices aplicados na revisão anterior.

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Além da revisão periódica, o setor elétrico também realiza reajustes anuais, utilizados para atualizar custos pela inflação e repassar despesas com compra e transmissão de energia. Já a revisão tarifária, mais ampla, redefine custos eficientes, metas de qualidade e remuneração da distribuidora para o ciclo de cinco anos.