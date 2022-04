Conta de água da Sanepar vai ficar 4,96% mais cara em maio

Da Redação

Sanepar passa a cobrar mais caro pela água em maio

As tarifas de água e esgoto vão ficar mais caras em maio. O Conselho Diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar) aprovou o aumento de 4,9% para os serviços prestados pela Sanepar.

Segundo informou a Agepar, as novas tarifas passam a vigorar em 17 de maio e o reajuste foi pedido pela Sanepar para aplicação no momento em que a 2ª Revisão Tarifária Periódica (RTP) analisa a estrutura tarifária para vigorar no próximo ciclo.

A Agepar aceitou o pedido, porém decidiu pela aplicação de percentual "considerando o desenvolvimento dos trabalhos de revisão tarifária e postergando eventuais atualizações deste período para o encerramento da 2ª RTP, previsto para abril de 2023".