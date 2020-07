Continua após publicidade

Na próxima segunda-feira (15/6), às 14h, haverá a transmissão ao vivo da palestra “Consumo consciente antes, durante e após a pandemia”, do Prof. Dr. Antônio Carlos Efing.

O evento faz parte da programação do 4º Encontro de Gestão Judiciária Sustentável, promovido pela Comissão de Gestão Socioambiental (CASA-TJPR), com o apoio da Escola de Servidores da Justiça Estadual (ESEJE).

A live pode ser acessada no canal do YouTube do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR).

O Encontro de Gestão Judiciária Sustentável é realizado anualmente pelo TJPR em junho (mês da conscientização ambiental) e tem o objetivo de promover a reflexão e a sensibilização sobre as questões de sustentabilidade.

Certificação

A ESEJE irá emitir certificado para aqueles que acompanharem 75% das lives. Durante as transmissões, serão disponibilizados links para o registro de presença.

As próximas palestras serão realizadas nos dias 22 e 29 de junho, às 14h.