Consórcio PR Saúde elege diretoria e deve ampliar parceria com Sesa

O Consórcio Paraná Saúde elegeu, nesta terça-feira (20), os novos membros do conselho deliberativo, além de sua presidência, para o biênio 2023/24. Representado em 398 municípios do Estado, com exceção da capital, o Consórcio é responsável pela compra de medicamentos do componente básico de assistência farmacêutica, além de insumos hospitalares. O pleito envolveu o voto direto de ao menos 100 lideranças, incluindo prefeitos e gestores de saúde.



“O consórcio se apresenta como uma ótima estratégia de gestão, munida de resultados positivos e que vêm sendo ampliados ao longo dos anos. É importante destacar também sua atuação durante a pandemia, que juntamente à secretaria, permitiu levar medicamentos e insumos para todo o Paraná. Apenas neste ano, repassamos um total de R$ 37,5 milhões ao consórcio, distribuídos em 12 pagamentos. Nossa expectativa é de seguir fortalecendo esses investimentos”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

O prefeito de Marilândia do Sul e presidente reeleito do consórcio, Aquiles Takeda, reforçou a parceria com a Sesa, destacando seu papel fundamental na logística de distribuição dos medicamentos para os municípios.

“Nosso principal objetivo é servir como uma ferramenta de apoio aos municípios e, para isso, é preciso ser enfático: sem a parceria que encontramos na Sesa e no Governo do Estado, essa missão não seria possível. Nos últimos anos, temos fortalecido essa relação em prol da construção de uma rede de saúde mais ampla e eficaz para a população”, comentou.

Eleição - Também integrarão o Conselho Deliberativo o prefeito de Inácio Martins Junior Benato, como vice-presidente; além do prefeito de Goioerê, Betinho Lima, como primeiro secretário. Ainda, irão compor a diretoria os prefeitos de Alto Piquiri, Giovane Mendes; de Colombo, Helder Lazarotto; e de Mangueirinha, Elídio Zimmerman. O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, fará parte do Conselho Fiscal do Consórcio.

