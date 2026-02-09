Conselheiro tutelar é morto a facadas e tem casa incendiada no PR

O conselheiro tutelar Gabriel Oliveira, de 27 anos, foi assassinado a facadas dentro de sua residência na madrugada de domingo (8), em Coronel Domingos Soares, no sul do Paraná. Após o crime, os autores atearam fogo ao imóvel, localizado na Vila Rural Alberto Carraro, deixando o corpo da vítima carbonizado. Dois suspeitos foram presos em flagrante pela Polícia Civil e confessaram o homicídio e a destruição de cadáver.

LEIA MAIS: Idoso morre após ser atingido por coice de cavalo em rancho no Paraná



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo as investigações, Gabriel foi atingido por seis golpes de faca no quarto da casa. O delegado Almir Vitório Signor Junior informou que um dos autores possuía relação prévia com o conselheiro, o que facilitou a entrada no local.

A motivação teria sido um desentendimento após a vítima negar um pedido feito pela dupla. Para tentar apagar as provas, os homens incendiaram cobertores e outros pontos do imóvel, gerando múltiplos focos de fogo identificados pela perícia.

A localização dos suspeitos foi possível graças a imagens de câmeras de monitoramento que mapearam a rota de fuga. Em uma área de mata, a polícia encontrou roupas sujas de sangue e, posteriormente, a faca utilizada no crime foi localizada enterrada no quintal da casa onde os homens se escondiam. O Conselho Tutelar e o Departamento Municipal de Ação Social lamentaram a morte de Gabriel, destacando sua dedicação na defesa dos direitos de crianças e adolescentes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE







