Consea Londrina está com inscrições abertas até domingo (29)

As inscrições devem ser feitas até domingo (29), via formulário eletrônico

O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Londrina (Consea-Ld) abriu, na segunda-feira (22), processo de seleção de novos membros para a gestão 2023-2025. No momento, o Consea-Ld possui oito vagas remanescentes, sendo seis para quatro segmentos da sociedade civil e duas para o poder público. As inscrições devem ser feitas até domingo (29), via formulário eletrônico.

As vagas remanescentes para membros titulares e suplentes do Consea-Ld estão disponíveis para os seguintes segmentos:

* Duas vagas para associações, cooperativas, organizações e comunidades de produtores da agricultura familiar;

* Uma vaga para movimento sindical de trabalhadores, urbano e rural, com interface nas questões de Segurança Alimentar e Nutricional;

* Uma vaga para movimento sindical patronal, urbano e rural, com interface nas questões de Segurança Alimentar e Nutricional;

* Duas vagas para instituições de ensino privado técnico ou superior e de pesquisa de atuação na área de Segurança Alimentar e Nutricional;

* Duas vagas para poder público estadual e federal.

Além de preencher o formulário, publicado na página da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento no Portal da Prefeitura, será preciso encaminhar a documentação comprobatória ao e-mail consea@londrina.pr.gov.br. O prazo para envio dos documentos também encerra às 23h59 deste domingo (29).

Todas as inscrições e documentações serão analisadas pela mesa diretora do Consea-Ld. Caso um dos segmentos receba mais inscrições do que o número de vagas ofertadas, a definição será feita através de sorteio. A expectativa é que o resultado final seja divulgado no dia 6 de novembro.

No total, o Consea-Ld possui 48 cadeiras, sendo 24 titulares e 24 suplentes. A secretária executiva do Conselho, Viviane Fernandes, explicou que tanto os conselheiros que representam a sociedade civil quanto o poder público realizam atividades relacionadas com a segurança alimentar.

“Os membros do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional devem participar de forma efetiva, propondo ações e diretrizes das políticas públicas relacionadas às questões e equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional do município de Londrina”, comentou.

As demais vagas do Conselho foram preenchidas durante a 5ª Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Londrina, realizada nos dias 14 e 15 de julho deste ano.

A presidente do Consea-Ld, nutricionista Kelly Franco, reforçou que o órgão está presente nas três esferas governamentais, sendo elas federal, estadual e municipal.

“E esse conselho existe para assessorar, de forma consultiva, o poder público para execução, acompanhamento e implementação de políticas públicas relacionadas à segurança alimentar e nutricional. As principais diretrizes envolvem o acesso regular e constante ao alimento, reduzindo a incidência de fome entre a população e que esta tenha uma alimentação mais saudável. Dessa forma, todas as políticas públicas devem ser direcionadas para a produção de alimentos saudáveis, combate à desnutrição, e acesso regular do indivíduo a esse alimento. No Consea, nós lutamos pela garantia do direito humano a uma alimentação adequada e saudável”, enfatizou.

Franco acrescentou que, dentro do Consea Londrina, há uma ampla representação da sociedade civil para que esta consiga trazer e articular, com o poder público, as demandas e necessidades da população em relação à segurança alimentar.

“Essa participação social é algo que queremos fortalecer. Queremos ouvir os anseios, inquietações e dificuldades que a população enfrenta e fazer diagnósticos para fortalecer esse trabalho. Por isso chamamos todos esses segmentos de diversas áreas de atuação. Nosso Consea de Londrina é muito amplo, pois queremos ouvir todos esses setores da sociedade no que se tange à segurança alimentar e nutricional. E os conselheiros vão ocupar um cargo de acompanhamento; darão voz e orientações com base em seu conhecimento e experiência de diversas áreas”, completou.

