Consamu abre concurso com vagas para 10 cidades do Paraná; saiba mais

O Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná (Consamu) abriu um concurso público que oferece 24 vagas mais formação de cadastro reserva. As oportunidades estão disponíveis para 10 cidades das regiões oeste e sudoeste do estado.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 25 de setembro. Uma taxa deve ser paga no ato da inscrição e ela pode variar de valor conforme o cargo pretendido. Aqueles que exigem nível médio custam R$ 80, enquanto os de nível superior são R$ 150.

Os salários variam entre R$ 1,7 mil a R$ 11,8 mil. Veja mais detalhes no edital logo abaixo.

Para se inscrever, clique aqui.

As vagas são disponibilizadas nas seguintes cidades:

Capitão Leônidas Marques

Técnico em enfermagem (duas vagas e cadastro reserva)

Cascavel

Assessor jurídico (uma vaga e cadastro reserva)

Assistente social (cadastro reserva)

Enfermeiro (cadastro reserva)

Farmacêutico (cadastro reserva)

Fisioterapeuta (cadastro reserva)

Médico 12 horas (cadastro reserva)

Médico 24 horas (cadastro reserva)

Nutricionista (cadastro reserva)

Psicólogo (cadastro reserva)

Técnico em enfermagem (cadastro reserva)

Técnico em farmácia (cadastro reserva)

Guaíra

Médico 12 horas (três vagas e cadastro reserva)

Médico 24 horas (quatro vagas e cadastro reserva)

Marechal Cândido Rondon

Médico 12 horas (uma vaga e cadastro reserva)

Médico 24 horas (uma vaga e cadastro reserva)

Palotina

Agente administrativo (uma vaga e cadastro reserva)

Enfermeiro (uma vaga e cadastro reserva)

Médico 24 horas (uma vaga e cadastro reserva)

Técnico em enfermagem (uma vaga e cadastro reserva)

Quedas do Iguaçu

Médico 24 horas (uma vaga e cadastro reserva)

Técnico em enfermagem (cadastro reserva)

Santa Helena

Médico 24 horas (cadastro reserva)

São José das Palmeiras

Motorista socorrista (duas vagas e cadastro reserva)

Toledo

Farmacêutico (uma vaga e cadastro reserva)

Médico 12 horas e 24 horas (cadastro reserva)

Motorista socorrista (cadastro reserva)

Técnico em enfermagem (três vagas e cadastro reserva)

Três Barras do Paraná

Técnico em enfermagem (uma vaga e cadastro reserva)

Confira o edital:

Concurso Consamu Baixar | Visualizar

Com informações do G1.

