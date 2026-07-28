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ENSINO SUPERIOR

Conquista histórica para o Norte Pioneiro: começam as aulas de Medicina da UENP

Curso em Cornélio Procópio recebeu os primeiros alunos e contará com investimento superior a R$ 85 milhões até 2031

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.07.2026, 14:35:26 Editado em 28.07.2026, 14:35:19
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Conquista histórica para o Norte Pioneiro: começam as aulas de Medicina da UENP
Autor A graduação foi autorizada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior em dezembro de 2025 - Foto: Divulgação

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) realizou na segunda-feira (27) a aula inaugural da primeira turma do curso de Medicina em Cornélio Procópio, consolidando uma conquista histórica aguardada há mais de 30 anos pela população do Norte Pioneiro.

A graduação foi autorizada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior em dezembro do ano passado e o vestibular foi realizado em março deste ano.

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O novo curso representa um avanço para a descentralização do ensino superior público e para a formação de profissionais de saúde no Interior do Estado. O primeiro ciclo de implantação, entre 2026 e 2031, contará com investimento superior a R$ 85 milhões. A partir do funcionamento pleno da graduação, em 2031, a estimativa da universidade é de um investimento anual de R$ 9,6 milhões para a manutenção das atividades.

A escolha de Cornélio Procópio para sediar o curso foi estratégica e está diretamente ligada aos investimentos realizados pelo Governo do Estado na estrutura regional de saúde. Com a construção do Hospital Regional do Norte Pioneiro Amin Hannouche, entregue pelo Estado com estrutura completa e capacidade para realizar cerca de 500 cirurgias por mês, a região passou a reunir as condições necessárias para oferecer a formação exigida em um curso de Medicina.

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Além do Hospital Regional, a estrutura disponível assegura aos estudantes uma rede de atendimento para o desenvolvimento das atividades acadêmicas. Os câmpus da UENP em Cornélio Procópio e Jacarezinho estão inseridos nas áreas de abrangência das 18ª e 19ª Regionais de Saúde, que atendem conjuntamente 43 municípios e contam com mais de 30 hospitais, em sua maioria públicos e integrantes da rede do Sistema Único de Saúde (SUS).

Com carga horária total de 7.472 horas, o projeto pedagógico está dividido em duas etapas. Nos quatro primeiros anos, os estudantes cursam 47 disciplinas que abrangem conteúdos básicos e especialidades médicas, como Cardiologia, Dermatologia, Endocrinologia, Infectologia, Neurologia, Oncologia, Ortopedia e Urologia.

Os dois últimos anos são dedicados ao internato, com formação prática em Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Obstetrícia, Pediatria, Saúde Coletiva, Saúde Mental e Urgência e Emergência. As atividades serão desenvolvidas em unidades de saúde de Cornélio Procópio, Bandeirantes, Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, incluindo o Hospital Regional do Norte Pioneiro, o Hospital João Lima, ambulatórios especializados, Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Centros de Atenção Psicossocial (Caps).

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Conquista histórica para o Norte Pioneiro: começam as aulas de Medicina da UENP
AutorFoto: Divulgação

MEDICINA NO PARANÁ

Na semana passada, o governador Ratinho Junior também oficializou a implantação do curso de Medicina no câmpus da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), em Paranavaí, atendendo a uma reivindicação histórica da região Noroeste.

Para viabilizar o novo curso, o Governo do Estado prevê investimento de R$ 61,7 milhões, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), destinados à ampliação da infraestrutura e à implantação de laboratórios. Após o início das atividades, a manutenção anual deverá receber cerca de R$ 7,8 milhões.

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Com a graduação da UENP e a futura implantação do curso da Unespar, o Sistema Estadual de Ensino Superior passará a contar com oito cursos de Medicina.

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EDUCAÇÃO medicina paraná SAÚDE UENP
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