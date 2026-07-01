Conheça os novos ônibus "superarticulados" do PR que transportam até 194 passageiros

Os primeiros superarticulados vão atender a linha Pinhais-Rui Barbosa, um dos trajetos mais movimentados da Rede Integrada Metropolitana de Curitiba

O governador em exercício Darci Piana (PSD) entregou nesta quarta-feira (01) os dez primeiros superarticulados que passam a integrar a frota da Rede Integrada de Transporte (RIT) da Região Metropolitana de Curitiba (PR). Os veículos fazem parte de um pacote de renovação do sistema metropolitano que soma R$ 51,6 milhões em investimentos e inclui a entrega de 27 novos ônibus com ar-condicionado para as linhas da região.

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Os novos superarticulados, com 23 metros de comprimento e capacidade para transportar até 194 passageiros, começam a operar na ligação entre Pinhais e Curitiba, um dos principais corredores do transporte coletivo metropolitano. Até o fim do ano serão incorporados 19 veículos desse modelo, enquanto outros oito ônibus convencionais reforçam o atendimento nas linhas de Pinhais e Piraquara.

Ao entregar os novos veículos, Darci Piana destacou que os superarticulados representam mais conforto, segurança e capacidade para os passageiros que utilizam diariamente o transporte metropolitano. "Estamos cumprindo a missão de atender aqueles que mais precisam, que saem de casa para trabalhar e precisam voltar com segurança. É um trabalho para atender cada vez melhor a nossa população”, afirmou Piana.

Com as novas aquisições, o Paraná chega a marca de 525 veículos novos adquiridos desde 2019, o que representa a renovação de 65% da frota do transporte público metropolitano. A renovação é coordenada pelo Governo do Estado, por meio da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), e prevê a incorporação de 171 novos ônibus entre junho e setembro deste ano. Todos os veículos serão equipados com ar-condicionado, proporcionando mais conforto, acessibilidade e qualidade no atendimento aos usuários do transporte metropolitano.

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PINHAIS-RUI BARBOSA - Os primeiros superarticulados vão atender a linha Pinhais-Rui Barbosa, que liga o Terminal de Pinhais ao Centro de Curitiba utilizando a canaleta exclusiva da Avenida Affonso Camargo. O trajeto é um dos mais movimentados da Rede Integrada Metropolitana, com cerca de 15 mil passageiros transportados diariamente.

Os novos ônibus representam uma evolução em relação aos articulados atualmente em circulação. Enquanto os modelos convencionais possuem cerca de 18,5 metros de comprimento e capacidade para aproximadamente 140 passageiros, os superarticulados têm 23 metros e comportam até 194 usuários, ampliando significativamente a oferta de lugares nos horários de maior demanda.

Os veículos são equipados com motorização Euro 6, tecnologia que reduz a emissão de poluentes e contribui para um transporte público mais sustentável.

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O diretor-presidente da Amep, Gilson Santos, destacou que a renovação da frota tem ampliado a capacidade e o conforto do transporte metropolitano, com a incorporação de novos veículos e tecnologias voltadas aos passageiros. “Dos 870 veículos que compõem a frota operante do transporte metropolitano, 525 já foram substituídos por ônibus zero quilômetro. Agora estamos incorporando os superarticulados, uma inovação para atender as linhas de maior demanda".

A partir de agora, todos os novos veículos também passam a contar com ar-condicionado, além de recursos como carregador de celular e portas dos dois lados, o que torna a operação mais eficiente e melhora o atendimento à população”, detalhou. “Os superarticulados entram em operação imediatamente na linha Pinhais–Rui Barbosa, uma das mais importantes da rede metropolitana”, reforçou Santos.