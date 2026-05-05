Conheça o novo blindado que será usado pelas polícias no Paraná

O governador Ratinho Junior (PSD) entregou à Polícia Civil do Paraná (PCPR) nesta terça-feira (05) o primeiro dos sete veículos blindados de transporte de pessoal adquiridos para a segurança pública do Paraná. A aquisição, que eleva o padrão operacional em ações contra o crime organizado, faz parte de um pacote de investimentos de R$ 338 milhões do Governo do Estado nas forças de segurança.

-LEIA MAIS: Mais de 2,5 mil novos policiais militares iniciam curso de formação no PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A viatura blindada modelo Senator APC foi adquirida por R$ 3,1 milhões e segue padrões internacionais de segurança e desempenho. Além da PCPR, as polícias Militar e Penal também serão contempladas com veículos do mesmo tipo, adaptados às necessidades operacionais de cada corporação. Os sete blindados foram produzidos pela fabricante canadense Roshel Inc., fornecedora de instituições como Homeland Security, U.S. Customs and Border Protection, NASA, além do Departamento de Defesa do Canadá e da Peel Regional Police, de Toronto.

“Esse blindado é uma novidade no Brasil, tanto pela tecnologia embarcada quanto pela robustez. Eles foram distribuídos estrategicamente entre as forças de segurança e serão utilizados em operações especiais, em situações mais críticas. É como uma ambulância: a gente espera não precisar usar, mas, se necessário, estará disponível”, afirmou Ratinho Junior.

Ele destacou que os veículos são altamente blindados, preparados para suportar impactos de projéteis e até explosivos. “Com tecnologia internacional, eles são fabricados por uma empresa no Canadá e que atende também o Exército dos Estados Unidos e forças europeias. Fomos buscar o que há de melhor no mundo”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Segurança pública se faz com presença policial, equipamentos e tecnologia, por isso investimos em blindados, embarcações e patrulhamento de fronteira, o que ajuda a impedir a entrada de ilícitos”, acrescentou o governador.

O secretário de Estado da Segurança Pública, Saulo Sanson, destacou o grande volume de investimentos para a área nos últimos anos. “Esta é a maior entrega da história e, entre eles, o primeiro blindado já à disposição da nossa Polícia Civil, contribuindo no combate ao crime e em situações de maior risco tanto dos nossos policiais quanto da própria população”, comentou.

Para o delegado-geral da PCPR, Silvio Jacob Rockembach, a tecnologia aumenta a capacidade de resposta em ações estratégicas. “A chegada do primeiro blindado da história da Polícia Civil do Paraná representa um salto na nossa capacidade de atuação em operações de alto risco. Esse tipo de equipamento reduz a exposição dos policiais a situações sensíveis, ao mesmo tempo que permite uma atuação precisa e segura no combate ao crime organizado”, ressaltou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





O veículo possui mais de cinco metros de comprimento e motor V8 - Foto: Jonathan Campos/AEN O veículo possui mais de cinco metros de comprimento e motor V8 - Foto: Jonathan Campos/AEN

O veículo possui mais de cinco metros de comprimento, motor V8, tração nas quatro rodas e capacidade para até dez ocupantes. Entre os recursos disponíveis estão aberturas táticas para armamento, escotilhas, câmeras de visão externa, sistema de sirene e alto-falante, iluminação de emergência, sistema interno de combate a incêndio e climatização.



Na PCPR, o veículo será destinado ao Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (Tigre), unidade especializada em ações antissequestro e operações de alta complexidade. O equipamento permitirá maior proteção aos policiais no cumprimento de mandados judiciais, garantindo uma aproximação mais segura em situações de risco. Após a entrega, os agentes passarão por treinamento específico para operação do veículo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O chefe do Tigre, delegado Thiago Teixeira, detalhou como será a aplicação do novo equipamento. “Esse blindado será usado em cumprimento de mandados de alto risco, como de criminosos que muitas vezes estão reunidos para o cometimento de crimes, o que gera uma maior periculosidade desses alvos. Ele vai nos ajudar a levar as equipes até esses locais, nos aproximando com mais segurança e resguardando a integridade física dos nossos operadores, sem risco à integridade física da equipe”, explicou.

“Pela evolução do crime organizado e dos armamentos utilizados por esses grupos, esse tipo de equipamento protege e resguarda a integridade física do policial. Tivemos, no ano passado, por exemplo, uma operação do Tigre, junto com o COI, em que houve confronto armado. Durante a aproximação das equipes a uma residência, fomos recebidos a tiros, inclusive com armas calibre .50. Naquela ocasião, conseguimos nos abrigar e não houve feridos entre os policiais. Mas, se tivéssemos esse blindado, com certeza a segurança teria sido muito maior”, complementou.