Congresso Técnico discute proposta do Circuito Turístico - TNOnline

O deputado Delegado Recalcatti participou, na sexta-feira (07), do I Congresso Técnico das Cidades Históricas do Paraná que aconteceu por videoconferência e reuniu gestores municipais, comunidade acadêmica, profissionais e empresários do turismo. Organizado pelo coordenador de Comunicação e Eventos da Lapa, Márcio Assad, o evento deu início aos debates sobre o projeto de lei de Delegado Recalcatti que criou o Circuito Turístico Cidades Históricas do Paraná, aprovado na Assembleia Legislativa do Paraná.

“Ainda não sabemos quando a vida voltará ao normal, mas certamente mudanças vão acontecer e esta proposta ajuda o turismo do Paraná a criar um produto que se adaptará perfeitamente às exigências e o perfil dos visitantes do nosso estado”, afirmou o Delegado Recalcatti, que também é presidente da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa do Paraná. Ele também explanou sobre a elaboração da proposta e lembrou a contribuição dada por Assad, com quem discutiu o tema.

Logo no início da videoconferência, o compositor, cantor, escritor e professor Silvestre Alves fez uma apresentação com a música “Café Tropeiro”, como um símbolo de homenagem à história do Paraná. A palestra master ficou a cargo do empresário Márcio Canto de Miranda, que é diretor executivo da Cooperativa Paranaense de Turismo (Cooptur). Ele demonstrou a realidade do mercado atual e suas novas tendências.

De acordo com Miranda, estudos no mundo todo apontam para um novo comportamento dos turistas. A princípio, a tendência será a busca por roteiros mais próximos que evitem grandes deslocamentos, em especial, por via aérea. Nesse sentido, pequenos grupos familiares e de amigos tendem a viajar de carro buscando roteiros e locais com a menor aglomeração possível. Segundo ele, propostas como a do Circuito Cidades Históricas do Paraná preenchem os requisitos desse “novo turista”.

Para Márcio Assad, o sucesso do evento em todos os aspectos é a demonstração que o programa está indo na direção certa e terá que contar cada vez mais com a participação de todos. "O deputado Delegado Recalcatti, ao propor o projeto que foi aprovado pela Assembleia, nos deu uma certidão de nascimento e é o padrinho “dessa criança’", disse. “Caberá a nós todos fazermos crescer, fortalecer e ter um bom futuro", completou.

Próximos passos – O cronograma do programa prevê que, a partir de agora, os municípios enviarão as suas propostas de produtos locais que possam ser integrados em roteiros com cidades vizinhas. Dessa forma, serão formatados “novos produtos turísticos” envolvendo operadoras e agências. Márcio Assad disse que todos os critérios técnicos serão seguidos, bem como as legislações pertinentes, além dos protocolos de saúde pública necessários.