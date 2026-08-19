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Congestionamento chega a 3 km na BR-373 devido a grave acidente com 23 mortes

Não há previsão de liberação da pista, que permanece totalmente interditada no km 209 para o atendimento da ocorrência

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Congestionamento chega a 3 km na BR-373 devido a grave acidente com 23 mortes
Autor Tragédia deixou 23 mortes nesta madrugada em Ipiranga - Foto: Thiago Rodrigues/aRede

O grave acidente ocorrido na madrugada desta quarta-feira (19), na BR-373 em Ipiranga, que vitimou 23 pessoas, também causou congestionamento na rodovia devido ao bloqueio total do trecho. Até o momento, conforme informado por equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), são três quilômetros de filas.

-LEIA MAIS: Acidente na BR-373: entre os 23 mortos estão 21 adultos e duas crianças

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Não há previsão de liberação da pista, que permanece totalmente interditada no km 209 para o atendimento da ocorrência, realização da perícia e remoção dos veículos. A PRF orienta os motoristas a evitarem o trecho.

Equipes da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica e da concessionária também trabalham no local.

Com informações do portal aRede

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