Confusão em supermercado termina em tragédia; saiba o que aconteceu

Uma confusão que se iniciou no interior de um supermercado localizado no Jardim São Lourenço, Zona Sul de Londrina, cidade do norte do Paraná, terminou com a morte de duas pessoas na manhã deste sábado (17). As informações são do site 24h News.

continua após publicidade

A primeiras informações dão conta que o desentendimento começou no interior do estabelecimento comercial, mas, em pouco tempo, os envolvidos saíram para a via pública. Conforme testemunhas, a situação ficou ainda mais tensa quando um homem que tinha relação com a confusão começou a correr porque estava sendo perseguido por um motociclista.

- LEIA MAIS: Motorista tenta estacionar carro, perde controle e invade loja no PR

continua após publicidade

Em um certo momento, uma mulher tentou apartar a briga a fim de defender o homem que estava em fuga. Porém, nervoso com a situação, o motociclista sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra os dois.

Ainda não há detalhes se as vítimas tinham alguma relação uma com a outra.

O local do ocorrido foi isolado pela Polícia Militar, que aguardou a chegada das equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica para investigação detalhada do caso.



Os corpos foram recolhidos ao Instituto Médico-Legal (IML) de Londrina. O caso será investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Siga o TNOnline no Google News