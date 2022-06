Confusão em pensionato termina em facadas no Paraná

Da Redação

Um jovem de 19 anos foi preso pela Polícia Militar (PM), na tarde deste sábado (25), acusado de tentar matar a golpes de faca o colega, de 41 anos. O caso ocorreu em um pensionato localizado na Rua Tietê, em Maringá.

De acordo com informações da PM, os dois homens passaram o dia ingerindo bebida alcoólica. No final da manhã, eles tiveram um desentendimento e começaram a brigar.

Durante a confusão, o jovem se armou com uma faca de cozinha e desferiu um golpe no peito do outro morador. Populares acionaram o socorro e a polícia.

A vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada para o Hospital Universitário (HU), de Maringá. O suspeito foi encontrado no local da ocorrência. Ele foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil, para serem tomadas as providências cabíveis.

Informações do Corujão Notícias.