Confusão com pastor acaba em pancadaria em igreja evangélica; vídeo

continua após publicidade

Um culto realizado na noite dessa terça-feira (25) em uma igreja de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (PR), terminou em pancadaria. De acordo com as informações do site Banda B, o motivo seria a destituição do pastor responsável pela igreja, que teve suspendido o título da função religiosa. Vídeos que circulam nas redes sociais exibem a confusão. (Assista abaixo)

A briga ocorreu na Assembleia de Deus de Colombo, que fica na Rua São Gonçalo Amarante. Conforme apurou a reportagem da Banda B, em uma reunião na segunda-feira (24), o pastor responsável pela igreja foi destituído do cargo, teve os efeitos da consagração como pastor suspensos.

continua após publicidade

Por conta disso, a igreja se dividiu. Parte dos fiéis continuaram firmes ao lado do pastor, e a outra parte, com um grupo grande de pessoas, cobrou que algo fosse feito e que o pastor não continuasse mais à frente da igreja.

“Os irmãos têm que estar cientes que ele não é pastor. Ele foi suspenso, e continua se colocando como pastor da nossa igreja”, comentou um dos fiéis.

- LEIA MAIS: Oruam é liberado poucas horas após ser preso nesta quarta-feira (26)

continua após publicidade

Durante o culto desta terça, o pastor chegou a comentar que ele só tinha sido retirado da convenção dos pastores. Mas disse que continuaria na igreja.

Durante a fala, o pastor foi questionado por um dos fiéis, que disse que “ele se perdeu”. O pastor ordena que ele fique em silêncio, e ele retruca.

continua após publicidade

“Não me mande me calar, eu fui membro dessa igreja como todos aqui são, e é em nome de Jesus que eu estou falando”, disse o fiel.

Veja o vídeo do início da confusão, ainda dentro da igreja:

continua após publicidade

Banda B

Depois que o culto acabou, a confusão acabou sendo pior. Como disseram dois dos fiéis em um vídeo gravado, alguns apoiadores do pastor destituído, que eles chamaram de “capangas”, estavam do lado de fora da igreja, os esperando para brigarem. E isso de fato aconteceu.

continua após publicidade

Alguns vídeos, que também circulam nas redes sociais, mostram que, do lado de fora da igreja, a confusão fugiu do controle. Um grupo de homens discute e logo depois partem para agressão. A briga vai parar no meio da rua.

Veja o vídeo da briga na igreja:

Banda B

Para mais informações, acesse à Banda B, parceira do TNOnline.

Siga o TNOnline no Google News