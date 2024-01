Confronto entre polícia e suspeitos termina com dois mortos no Paraná

Dois homens foram mortos em confronto armado com o Pelotão de Choque da Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (1), em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do Batalhão de Choque realizava policiamento no Bairro Três Lagoas quando avistou dois homens em uma motocicleta, andando em zigue-zague por uma das vias da região.

Ao cruzar com a viatura, os policiais perceberam que um dos ocupantes estava com colete à prova de bala. A equipe, com uso de sinais sonoros e luminosos, tentou abordar os ocupantes do veículo.

No entanto, os ocupantes não obedeceram à ordem de parada. A PM iniciou um acompanhamento tático. Os suspeitos passaram a atirar contra a viatura e os policiais revidaram os disparos, iniciando um confronto.

No cruzamento de uma das vias, o condutor da motocicleta não reduziu a velocidade e ambos suspeitos sofreram um acidente caindo em uma plantação na região.

Com a dupla foram encontradas três armas de fogo e um colete balístico. Ambos receberam atendimento do Siate, mas não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

