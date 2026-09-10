Confronto durante operação da Polícia Civil deixa um morto em Rolândia

Uma operação da Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, terminou com um morto após um confronto na manhã desta quinta-feira (10), em Rolândia, no norte do Paraná. A troca de tiros aconteceu na Rua Yukimassa Nakano, localizada na região do Jardim San Fernando.

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O confronto ocorreu enquanto as equipes policiais cumpriam 26 ordens judiciais expedidas para diferentes endereços de Rolândia, Cambé e Londrina. A operação é realizada contra o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Até o momento, as autoridades não detalharam oficialmente as circunstâncias que levaram ao confronto, nem a identidade do homem que entrou em óbito. Ele encontrava-se em um endereço que era alvo de um mandado de busca e apreensão.

As forças de segurança continuam mobilizadas na cidade para dar andamento à operação. A área onde ocorreu a morte foi isolada e deve passar por análise da perícia criminal. O balanço completo da ação e os detalhes da ocorrência devem ser atualizados ao longo do dia, conforme a divulgação de novas informações pela Polícia Civil.

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Reportagem em atualização