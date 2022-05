Confronto com a PM deixa cinco mortos no Paraná

Da Redação

Um confronto com a Polícia Militar (PM) deixou cinco mortos no Conjunto de Chácaras São Miguel, na zona sul de Londrina, no norte do Paraná, na tarde desta segunda-feira (30). Os suspeitos estariam envolvidos com o PCC e teriam alugado uma chácara para um suposto 'Tribunal do Crime', onde um casal seria executado.

Segundo informações do 30º BPM, o crime seria um desdobramento do caso da mulher que foi encontrada morta em um chiqueiro no Jardim Flores do Campo, na última quinta-feira (25). Ela teria sido assassinada sem a autorização da facção criminosa e por isso, os autores do homicídio estariam sendo julgados.

A Polícia Civil, a Criminalística e o Instituto Médico Legal foram acionados para os procedimentos no local.

O que diz a polícia

O tenente Oliveira, do 30º Batalhão Polícia Militar, esclareceu sobre o Tribunal do Crime que resultou no confronto com a morte de cinco pessoas, na tarde desta segunda-feira (30). Segundo ele, policiais foram mobilizados após informações de que algo ilícito ocorria no Conjunto de Chácaras São Miguel, na zona sul de Londrina.

“Quando chegamos, descobrimos que se tratava de um Tribunal do Crime. É um evento que a equipe faccionada realiza para descobrir uma situação e executar quem é de direito. Eles estavam provavelmente vislumbrando a situação da mulher que foi morta e enterrada no Flores do Campo”, afirma o tenente.

O Tribunal do Crime, ainda segundo o tenente, era regado a carne, bebidas, fumo e armas. “Nos receberam armados. Infelizmente realizamos um confronto armado, onde nossos policiais ficaram bem, íntegros e com vida”, ressalta.

Três suspeitos de envolvimento com o PCC foram mortos na chácara. Outros dois tentaram fugir, mas também foram atingidos em uma plantação da propriedade.

O casal que os criminosos pretendiam matar, por suspeita de envolvimento no homicídio no Flores do Campo, foi abordado pela equipe da PM e encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos.