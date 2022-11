Confirmada primeira morte no deslizamento de terra na BR-376

Da Redação

Um corpo foi encontrado no deslizamento de terra que interditou a BR-376 em Guaratuba, no Paraná. A informação foi repassada à Banda B pelo socorrista Marcelo Pereira, do Resgate Voluntário Parceiros da Vida, que atuou nas buscas na noite desta segunda-feira (28).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as atividades de resgate foram interrompidas na madrugada, em razão da continuidade da chuva e instabilidade do terreno.

A Defesa Civil deve analisar o local na manhã desta terça-feira (29) para reiniciar as atividades. Até às 6h, a PRF informou que não havia números precisos de veículos envolvidos e vítimas.

Deslizamento

O deslizamento aconteceu no início da noite desta segunda-feira, por volta das 19h15, e afetou os dois sentidos da BR-376, na altura do km 669. A concessionária Arteris Litoral Sul, fez a interdição na praça de pedágio em Garuva.

Equipes da empresa, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal atuaram no local.

Imagens do local mostram que veículos foram atingidos. Alguns teriam sido jogados para fora da pista com o deslizamento e vítimas estariam presas às ferragens.

Por voltada das 20h50, equipes da concessionária e da PRF providenciavam pontos de retorno para retirar os veículos que estão na fila. A recomendação é de que os motoristas não sigam para o local.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram motoristas no congestionamento.

* Com informações Banda B