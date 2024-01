Confira os valores do IPVA e frota tributada em cidades paranaenses

A Receita Estadual do Paraná elaborou uma tabela com o valor lançado em Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e o tamanho da frota tributada em cada município no exercício de 2024. O levantamento mostra que 23 municípios paranaenses abrigam 60,5% da frota tributada e respondem por 65,2% do valor total do IPVA lançado no Estado.

continua após publicidade

Curitiba lidera a quantidade de veículos (960.621) e o valor lançado de IPVA (R$ 1.532.602.950,83). Londrina, Maringá, Cascavel, São José dos Pinhais, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Colombo, Guarapuava e Toledo completam o top 10 em volume de carros e lançamentos. Jardim Olinda, município de apenas 1.343 habitantes, tem 362 carros emplacados e R$ 393.465,09 de IPVA lançado. Guaraqueçaba, no Litoral, tem 552 veículos, e está entre os cinco com menores frotas ao lado de Nova Aliança do Ivaí, Mirador e Santa Inês.

- LEIA MAIS: Cientistas apontam 2023 como o ano mais quente já registrado no mundo

continua após publicidade

De acordo com os dados da Receita Estadual, o Paraná conta com uma frota tributada de 4,69 milhões de veículos, distribuída pelos 399 municípios, que devem recolher um montante total de R$ 6,4 bilhões em IPVA neste ano. A lista completa dos 399 municípios pode ser acessada AQUI .

Neste ano, os proprietários de veículos que optarem pelo pagamento à vista do IPVA têm direito a um desconto de 6%. Para aqueles que preferem parcelar, há opção de quitar o IPVA em até cinco vezes, sem desconto. O prazo para efetuar o pagamento à vista ou da primeira parcela é de 17 a 23 de janeiro, dependendo do número final da placa do veículo.

A alíquota padrão do IPVA é de 3,5% sobre o valor de mercado para automóveis e motocicletas em geral, e de 1% para ônibus, caminhões, veículos de aluguel, utilitários de carga ou movidos a gás natural veicular (GNV).

continua após publicidade

A Receita Estadual do Paraná tributa veículos fabricados nos últimos 20 anos, ou seja, a partir de 2004. Algumas categorias, tais como ônibus de transporte público urbano, veículos destinados ao transporte escolar, tratores e colheitadeiras, veículos de propriedade de pessoas com deficiência ou de missões diplomáticas, além daqueles apreendidos e leiloados pelo Detran, estão isentas do imposto.

VALORES REDUZIDOS:

Estudos regionalizados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) fornecem os dados para o cálculo do valor do IPVA. Neste ano, foi observada uma redução média de 1,67% no valor do imposto a ser pago pelos contribuintes paranaenses.

continua após publicidade

Aproximadamente 60% da frota, ou 2,7 milhões de veículos, têm valores de tributo a pagar mais baixos em comparação ao ano passado. Cerca de 650 mil veículos, equivalentes a 14% da frota, apresentaram uma redução no imposto superior a 10%, devido à desvalorização no valor de venda detectada pela Fipe.

COMO PAGAR:

continua após publicidade

Os proprietários de veículos do Paraná já podem efetuar o pagamento do IPVA deste ano. Assim como já ocorria em anos anteriores, as guias de pagamento não são mais enviadas pelos correios aos endereços dos contribuintes. Elas devem ser emitidas pelo Portal IPVA ou pelo Portal de Pagamentos de Tributos. Outra possibilidade é o uso do aplicativo Serviços Rápidos, da Receita Estadual, disponível para Android e iOS, que permite o acesso às guias de pagamento do IPVA.

Uma alternativa de pagamento do IPVA é o pix, por meio do QR Code inserido na guia. O pagamento nessa modalidade é compensado em até 24 horas e pode ser feito a partir de mais de 800 instituições financeiras, bem como seus canais digitais, não limitados aos parceiros do Estado. Além disso, é possível pagar o IPVA com cartão de crédito, que permite parcelar os débitos em até 12 vezes.

SITES FALSOS:

continua após publicidade

A Secretaria da Fazenda alerta os contribuintes sobre a presença de sites fraudulentos relacionados à cobrança do IPVA. A recomendação é gerar sempre as guias de pagamento através dos sites oficiais, identificáveis por endereços que terminam com a extensão “.pr.gov.br”, ou utilizar o app da Receita Estadual.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



Veja a lista dos municípios do Paraná com mais de 40 mil veículos tributados:

continua após publicidade

Município – Valores lançados do IPVA 2024 – Quantidade de veículos tributados

Curitiba – R$ 1.532.602.950,83 – 960.621

continua após publicidade

Londrina – R$ 370.833.438,81 – 245.560

Maringá – R$ 343.275.567,12 – 209.749

Cascavel – R$ 244.872.618,20 – 161.591

continua após publicidade

São José dos Pinhais – R$ 191.849.942,59 – 141.157

Ponta Grossa – R$ 203.998.685,83 – 136.834

Foz do Iguaçu – R$ 149.837.124,71 – 105.030

continua após publicidade

Colombo – R$ 100.994.501,26 – 90.113

Guarapuava – R$ 114.195.623,92 – 75.892

continua após publicidade

Toledo – R$ 103.022.341,36 – 73.246

Araucária – R$ 73.459.235,29 – 56.740

Pinhais – R$ 74.541.193,75 – 56.359

continua após publicidade

Umuarama – R$ 75.185.140,64 – 56.267

Arapongas – R$ 67.370.078,72 – 54.983

Campo Largo – R$ 64.109.583,12 – 51.833

continua após publicidade

Apucarana – R$ 66.111.516,97 – 51.369

Paranaguá – R$ 60.987.185,18 – 48.865

continua após publicidade

Campo Mourão – R$ 63.129.371,41 – 45.151

Francisco Beltrão – R$ 59.695.263,33 – 45.009

Paranavaí – R$ 53.658.752,55 – 43.794

continua após publicidade

Fazenda Rio Grande – R$ 47.575.774,15 – 42.872

Pato Branco – R$ 62.581.098,56 – 42.459

Cambé – R$ 51.124.059,54 – 41.250

continua após publicidade

Confira quais são os cinco municípios com as menores frotas tributadas do Paraná

Município – Valores lançados do IPVA 2024 –Quantidade de veículos tributados

continua após publicidade

Jardim Olinda – R$ 393.465,09 – 362

Nova Aliança do Ivaí – R$ 405.159,77 – 417

Mirador – R$ 357.482,87 – 430

Santa Inês – R$ 443.622,81 – 432

Guaraqueçaba – R$ 496.252,18 – 552

Confira o calendário de vencimento do IPVA 2024:

FINAL DE PLACA - prazo de pagamento da quota única

1 e 2 - 17/01/2024

3 e 4 - 18/01/2024

5 e 6 - 19/01/2024

7 e 8 - 22/01/2024

9 e 0 - 23/01/2024

FINAL DE PLACA - cinco parcelas

1 e 2 - 17/01, 19/02, 18/03, 17/04, 17/05

3 e 4 - 18/01, 20/02, 19/03, 18/04, 20/05

5 e 6 - 19/01, 21/02, 20/03, 19/04, 21/05

7 e 8 - 22/01, 22/02, 21/03, 22/04, 22/05

9 e 0 - 23/01, 23/02, 22/03, 23/04, 23/05

Siga o TNOnline no Google News