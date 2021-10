Da Redação

Confira o resultado da Mega-Sena; prêmio é de R$ 21 milhões

O concurso 2.421 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 21 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio ocorreu na noite desta quinta-feira (21) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

Veja as dezenas sorteadas: 02 - 03 - 32 - 35 - 48 - 57.