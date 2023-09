Confira o movimento nas rodovias do Paraná neste feriadão

Siga o TNOnline no Google News

O feriado da Independência do Brasil, nesta quinta-feira (7), registrou movimentação acima do normal. Em alguns trechos o trânsito é intenso com formação de filas, como é o caso da BR-277 entre Curitiba e Campo Largo e BR-116 em São José dos Pinhais. Confira informações detalhadas por rodovia:

BR-116

Informações da Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, atualizada às 9h50:

Em São José dos Pinhais, na pista sentido Foz do Iguaçu, trânsito intenso no km 102 ao km 105.

Não haverá restrição de tráfego para veículos pesados no feriado da Independência, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

BR-376

Informações da Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, atualizada às 10h50:

Ligação entre Curitiba sentido litoral de Santa Catarina: trânsito intenso entre o km 614 e 620, em São José dos Pinhais, devido ao alto fluxo de veículos.

BR-277

Informações do Departamento de Estradas e Rodagens (DER-PR), atualizada às 11h08:

Entre Curitiba e Campo Largo: trânsito lento e intenso, com fila de 30 km.

OBRAS EM CASCAVEL

A BR-277 entre o Km 589 e o Km 590 em Cascavel, no oeste do Paraná, ficará bloqueado até às 18 horas desta quinta-feira (7) para o içamento de vigas e placas de concreto do novo viaduto da Avenida Carlos Gomes.



