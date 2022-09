Confira as notas do Ideb dos municípios da região

Da Redação

São Pedro do Ivaí atingiu segunda melhor nota no Ideb nos Anos Iniciais

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta sexta-feira (16) o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2021. Confira na tabela abaixo os índices atingidos pelos municípios do Vale do Ivaí e região.

fonte: Arte/Tribuna do Norte

Composto por uma combinação de indicadores de rendimento (reprovação, evasão, abandono) e desempenho (a nota de uma prova), o índice é o principal termômetro da qualidade do ensino brasileiro.

Entre os municípios da região, o destaque ficou com São Pedro do Ivaí que obteve a segunda melhor nota no Ensino Fundamental Regular (Anos Iniciais) a nível estadual. O relatório aponta que o município alcançou nota 8,2 ficando atrás apenas de Serranópolis do Iguaçu que atingiu nota 9. O índice da cidade do Vale do Ivaí subiu 1,3 pontos em relação ao Ideb de 2019 divulgado em 2020, quando registrou índice 6,9.

A Rede Estadual de Ensino do Paraná garantiu o topo do Ideb 2021 no Ensino Médio. As escolas públicas do Estado alcançaram a nota 4,6, ultrapassando Goiás e Espírito Santo. O índice subiu 0,2 pontos em relação ao Ideb 2019, divulgado em 2020, quando o Paraná estava em 3º, com 4,4.

