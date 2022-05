Confira a programação da Expoingá 2022

Da Redação

Uma das maiores feiras do Brasil, a Expoingá, está de volta em 2022 para a sua 48ª edição, após ter sido adiada nos últimos dois anos por conta da pandemia da Covid-19. A feira será realizada entre 5 a 15 de maio no Parque Internacional de Exposições de Maringá.

Um dos momentos mais aguardados pelo público é a divulgação dos shows realizados na Expoingá. A arena de shows e rodeios do Parque de Exposições é uma das maiores arenas cobertas da América Latina, com capacidade para 14 mil pessoas. Durante os onze dias de feira o palco recebe atrações de grande renome, e neste ano não será diferente. Serão oito noites de programação musical e duas de rodeio. Doze artistas de grande sucesso nacional estarão no palco da arena coberta da Expoingá 2022. Em quatro noites (dias 6, 7, 8 e 13), dois artistas subirão ao palco, o que significa que as pessoas vão comprar um ingresso, mas poderão assistir a dois shows. Veja abaixo os artistas que se apresentarão na Expoingá 2022.

Grade de shows e rodeios

05/05/2022- Quinta-feira - Padre Reginaldo Manzotti – GRATUITO

06/05/2022 – Sexta-feira - Ciro Netto e Manuel + Zé Neto e Cristiano

07/05/2022 – Sábado - Thiaguinho + Israel e Rodolfo

08/05/2022 – Domingo - Fernando e Sorocaba + Maiara e Maraisa

09/05/2022 – Segunda-feira - Luan Santana – GRATUITO

11/05/2022 – Quarta-feira - Barões da Pisadinha

12/05/2022 – Quinta-feira - Gusttavo Lima

13/05/2022 – Sexta-feira - DJ Dennis + Kevin O Chris

14/05/2022 – Sábado - Rodeio

15/05/2022 – Domingo - Rodeio

Com informações do GMC Online