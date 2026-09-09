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Conexão Indústria e Crédito leva oportunidades de financiamento ao norte e noroeste do PR

Encontro começa nesta quarta-feira (9) em Apucarana, com orientação sobre financiamento e recursos para inovação e produtividade

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Conexão Indústria e Crédito leva oportunidades de financiamento ao norte e noroeste do PR
Autor A primeira parada será em Apucarana - Foto: Gelson Bampi

Depois das edições realizadas no Sudoeste do Paraná, o Conexão Indústria e Crédito avança para as regiões Norte e Noroeste do estado em setembro. Promovida pela Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), por meio do Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC), a iniciativa cria um canal direto entre empresários e instituições financeiras parceiras para facilitar o acesso a informações, orientação e alternativas de financiamento para os negócios.

A primeira parada será em Apucarana, nesta quarta-feira (9), às 16 horas. Na quinta (10), a programação segue para Arapongas, às 8h30, e Londrina, às 14 horas. Ainda em setembro, o Conexão Indústria e Crédito chegará a Maringá, no dia 24, às 8h30, e Campo Mourão, também no dia 24, às 18h30.

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A proposta é aproximar as soluções financeiras da realidade das empresas. Durante os encontros, os industriais poderão conhecer oportunidades de crédito e financiamento e buscar orientação para identificar alternativas mais adequadas às necessidades de cada negócio.

Segundo o coordenador do Núcleo de Acesso ao Crédito da Fiep, João Baptista Guimarães, a iniciativa procura tornar esse processo mais acessível ao empresário. “Muitas vezes, a indústria tem um projeto de investimento ou uma necessidade de capital, mas precisa conhecer melhor as alternativas disponíveis e entender qual delas faz mais sentido para o seu negócio. O Conexão Indústria e Crédito cria justamente essa aproximação, reunindo empresas e instituições financeiras para facilitar o acesso à informação e apoiar uma tomada de decisão mais qualificada”, afirma.

Recursos para inovação e produtividade

Um dos temas em destaque nas próximas edições será a existência de recursos com custo diferenciado destinados a projetos de inovação e produtividade. As alternativas representam uma oportunidade para empresas que planejam investir na modernização de processos, aquisição de tecnologias ou iniciativas capazes de ampliar sua eficiência e competitividade.

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Para Guimarães, conhecer essas possibilidades pode fazer diferença no planejamento dos investimentos. “Crédito não deve ser visto apenas como uma resposta a uma necessidade imediata de caixa. Quando bem estruturado, pode ser uma ferramenta para impulsionar projetos de inovação, aumentar a produtividade e fortalecer a competitividade da indústria. Por isso, é importante que o empresário conheça as linhas disponíveis e tenha acesso à orientação antes de tomar sua decisão”, destaca.

Outro ponto que será informado aos industriais são as condições diferenciadas das linhas de crédito do Sicoob apresentadas durante a Expo+ Indústria, que, conforme o briefing da ação, serão mantidas até o fim do ano. A possibilidade amplia o conjunto de alternativas para empresas que estejam avaliando novos investimentos ou necessitem de capital para seus negócios.

Além da apresentação das oportunidades, a programação prevê a possibilidade de atendimento e orientação às empresas participantes, reforçando o caráter prático dos encontros. O objetivo do NAC é conectar as demandas da indústria às soluções disponíveis no mercado e contribuir para que empresários tenham mais informação na hora de estruturar seus projetos e buscar financiamento.

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As indústrias interessadas podem participar dos encontros do Conexão Indústria e Crédito e conhecer as alternativas apresentadas pelo NAC da Fiep e pelas instituições financeiras parceiras.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail nacpr@sistemafiep.org.br ou pelo telefone (41) 9 8717-4027.

Confira a agenda de setembro:

Apucarana: 9 de setembro, às 16h
Local : Espaço Sistema Fiep - Unidade Sesi/Senai - Endereço: Av. Aviação 1851- Vila Nova
Inscrições: https://digital.fiepr.org.br/agendas/eventos/135/inscricao

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Arapongas: 10 de setembro, às 8h30
Espaço Sistema Fiep – Casa da Indústria - Praça Dr. Júlio Junqueira, 88 – 13º andar – Centro – Arapongas/PR
Inscrições: https://digital.fiepr.org.br/agendas/eventos/136/inscricao

Londrina: 10 de setembro, às 14h
Espaço Sistema Fiep – UniSenai Celso Charuri - Travessa João Alberto, 90 – Bancários – Londrina/PR
Inscrições: https://digital.fiepr.org.br/agendas/eventos/137/inscricao

Maringá: 24 de setembro, às 8h30
Espaço Sistema Fiep - Rua Nassib Haddad, 650 – Zona 5 – Maringá/PR
Inscrições: https://digital.fiepr.org.br/agendas/eventos/133/inscricao

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Campo Mourão: 24 de setembro, às 18h30
Fundação Educere - Rua São José, 2829 – Área Urbanizada II – Campo Mourão/PR
Inscrições: https://digital.fiepr.org.br/agendas/eventos/134/inscricao

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Apucarana autonomia empresarial credito Fiep FINANCIAMENTO Indústria do Paraná oportunidades de crédito planejamento de investimentos
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