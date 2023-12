Condutora perde controle de carro, capota e piora trânsito no Paraná

O trânsito entre Ponta Grossa e Curitiba, que já estava lento devido a um tombamento nesta madrugada, na BR-376, ficou ainda mais complicado com um outro acidente, na região de São Luiz do Purunã, na BR-277. Na manhã desta quarta-feira (27), uma motorista que seguia sozinha sentido capital, perdeu o controle no km 129, na região de serra, e capotou no acostamento.

Segundo as informações preliminares, a mulher teve ferimentos moderados e foi encaminhada ao hospital por uma equipe do Corpo de Bombeiros. O carro estava carregado com várias coisas e diversos objetos ficaram espalhados na rodovia.

O trânsito na região de São Luiz do Purunã é intenso e tem lentidão na pista sentido Curitiba.

