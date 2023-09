Condutora "arranca" com homem no capô do carro após confusão; assista

Siga o TNOnline no Google News

Uma confusão no trânsito poderia ter terminado em tragédia em Maringá noroeste do Paraná. Segundo o motorista envolvido, ele parou na faixa para pedestres, quando uma outra motorista bateu na traseira do veículo dele, o acidente ocorreu na Avenida Horácio Raccanello, na Zona 7, região central da cidade, nessa segunda-feira (11).

Pessoas que presenciaram o ocorrido , filmaram o exato momento, assista o vídeo:

O motorista que teve o carro atingido disse que fez boletim de ocorrência, mas que não teve mais notícias da condutora nem do rapaz que tentou ajudá-lo.



Com informação de Ricmais

