Condutor morre na BR-376 após caminhão cair em ribanceira, no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os outros dois motoristas não sofreram ferimentos

Um caminhoneiro, de 38 anos de idade, morreu na manhã desta quarta-feira (3) vítima de um grave acidente envolvendo dois caminhões e um carro modelo Fiat Palio. A colisão aconteceu na altura do quilômetro 432 da BR-376, em Ponta grossa, Campos Gerais do Paraná.

continua após publicidade .

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os três veículos colidiram frontalmente e um dos caminhões acabou caindo em uma ribanceira. O condutor do bitrem, que estava carregado com soja, não resistiu aos ferimentos graves e morreu no local.

- LEIA MAIS: PRF registra acidente grave entre colheitadeira, caminhão e carro

continua após publicidade .

Assim como o bitrem, o segundo caminhão tinha placas de Dourados, no Mato Grosso do Sul, e também transportava soja. O caminhoneiro não se feriu, mas a carga ficou espalhada pela pista e causou a interdição parcial da rodovia federal.

O motorista do Fiat Palio também não teve ferimentos. As causas do acidente deverão ser investigadas.

Siga o TNOnline no Google News