Condutor embriagado mata motoboy e derruba muro

Durante a noite desta terça-feira (25), um motociclista de 30 anos morreu após ser atingido por um automóvel em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

De acordo com as informações da Guarda Municipal do município, o condutor do veículo, de 25 anos, apresentava sinais de embriaguez e foi preso. Conforme testemunhas, a colisão entre os dois aconteceu por conta do motorista do carro ter furado a preferencial do cruzamento.

Logo após a colisão, o condutor embriagado subiu na calçada com o veículo e derrubou um muro.

Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foi acionada para socorrer o motoboy, que estava trabalhando quando foi atingido, porém ele não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito no local.

Segundo os agentes de segurança, o causador do acidente tentou fugir a pé do local, no entanto, acabou sendo contido por moradores da região.