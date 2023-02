Condutor do ônibus que tombou na BR-277 pode ter trabalhado em excesso

Da Redação

A Polícia Civil (PC) investiga o acidente que aconteceu nesta terça-feira (31)

A Polícia Civil (PC) investiga a possibilidade de o motorista do ônibus que tombou na BR-277, no Paraná, estar cansado por ter trabalhado excessivamente. Sobreviventes da tragédia, que causou a morte de sete pessoas, afirmaram que o condutor estava dormindo momentos antes do acidente.

O grave acidente foi registrado na madrugada desta terça-feira (31), em Fernandes Pinheiro. Outras 22 pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave. Quatro das sete vítimas já foram identificadas.

Conforme o delegado responsável pelo caso, Wesley Vinícius Gonçalves da Silva, a hipótese de colisão foi descartada, uma vez que não há registro de frenagem na pista. A autoridade afirma também que parte das vitimas relatam que não houve troca de motorista durante todo o trajeto.

"Os passageiros falaram que o único representante da empresa era o motorista. Nós estamos apurando se houve o descanso de 4 em 4 horas previsto na lei antes de indiciar o condutor ou a empresa que o contratou”, disse.

Silva afirmou ainda que o motorista chegou a ter um descanso durante a viagem e que a polícia investiga em qual local ele fez essa parada, qual momento e se esse descanso atendeu o período previsto na lei. "Ainda não podemos afirmar se a empresa é obrigada a fazer o revezamento. A maioria das viagens, as companhias disponibilizam dois motoristas para esse revezamento e no caso não tinha".

O representante da empresa foi ouvido pelo delegado e ele disse que houve a parada e que haveria uma troca de condutores em Guarapuava.





