Da Redação

Condutor diz que não viu moto de jovem que morreu em colisão

O motorista responsável pela morte de Mariliza Lopes, de 22 anos, foi preso preventivamente na manhã desta segunda-feira (22). A jovem morreu em um acidente ocorrido no dia 14 de novembro, em Reserva, Paraná.

De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), Mariliza estava saindo de um posto de combustíveis, onde trabalhava, quando foi atingida por um automóvel. O motorista do veículo estava embriagado, pois ele realizou o teste do bafômetro, que apontou a ingestão de álcool.

Uma câmera de segurança registrou o momento da batida. Veja:

Vídeo por: tnonline

Segundo as autoridades, o homem prestou depoimento e alegou que havia ingerido bebida alcóolica no dia da colisão. Além disso, falou que não tinha visto a motociclista.

O indivíduo deve responder por homicídio culposo na direção de veículo sob efeito de bebida alcóolica.

O caso

Um acidente fatal foi registrado na noite do último domingo (14), em Reserva, Paraná. Uma mulher, de 22 anos, morreu após sofrer um acidente de trânsito.

De acordo com a informações da Polícia Militar (PM), a vítima, identificada como Mariliza Lopes, estava conduzindo uma motocicleta quando foi atingida por um condutor que estava embriagado.

Ainda conforme a PM, a jovem estava saindo de um posto de combustíveis onde trabalhavam quando sofreu o acidente. O socorro médico foi acionado, porém, Mariliza, que estava cursando pedagogia, não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito antes da chegada da equipe.

Segundo a polícia, o motorista do carro estava com sinais de embriaguez e fez o teste do bafômetro, que apontou 0,74 miligrama de álcool por litro de ar expelido.

O responsável pela morte da jovem chegou a ser levado para a delegacia depois do acidente, mas foi liberado logo em seguida.

Entretanto, na manhã desta segunda-feira, ele foi preso preventivamente.