Condutor de Nissan morre em capotamento na PR-445 em Londrina

Na madrugada deste domingo (27), um capotamento na PR-445, em Londrina, deixou uma pessoa morta. O acidente ocorreu por volta das 3 horas. O veículo envolvido foi um Nissan/Tida, que trafegava no sentido Londrina/Warta.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista, um homem de 34 anos, morreu no local. Após perder o controle do carro, que saiu da pista e capotou. Em seguida, colidiu com um VW/Gol que estava estacionado à margem direita da estrada.

O impacto foi tão violento que o motorista do Tida Nissan foi ejetado e chocou contra um Jeep/Compass, também estacionado.

Equipes do Instituto Médico-Legal (IML), da Criminalística e da Polícia Civil foram acionados. As causas do acidente estão sendo apuradas.

