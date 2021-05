Condutor abandona Porsche após colisão na BR-376 em Marialva

Continua após publicidade

Um Porsche foi abandonado pelo condutor após acidente na noite de sábado (15) na BR-376, em Marialva. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro de luxo bateu na traseira de um Cruze, que acabou capotando. No veículo da GM estavam o motorista, de 45 anos, a mulher dele e duas crianças. Todos tiveram escoriações e foram levados para hospitais em Maringá, na mesma região.

A PRF informou que a família tinha saído de Maringá e iria para Londrina, também no norte do estado. Há a suspeita de que o Porsche, com placas de Balneário Camboriú (SC), estava em alta velocidade, conforme a polícia. O motorista do carro de luxo abandonou o carro e fugiu sem prestar socorro às vítimas. Até a publicação desta reportagem, a PRF não havia identificado quem dirigia o Porsche, apenas o proprietário.