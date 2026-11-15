Condenado que fugiu da PEL II em 2022 é morto durante confronto em Goiás

Nelson foi condenado a mais de 140 anos de prisão por assassinatos e roubo e ficou preso em Londrina entre 2003 e 2022 quando fugiu

Um foragido da Justiça do Paraná, de 44 anos, condenado a mais de 140 anos de prisão por assassinatos e roubos, morreu durante uma ação da Polícia Militar (PM) neste sábado (14) em Goiânia. Nelson Bárbara estava foragido desde 2022.

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Ele foi localizado no Residencial Buena Vista IV após troca de informações de inteligência entre as forças de segurança de Goiás e do Paraná. De acordo com a Polícia Militar, ao chegarem ao local, os policiais encontraram Nelson na companhia de uma mulher de 42 anos. Ela foi detida dentro de um barracão. Nelson se escondeu em uma área de mata fechada e de difícil acesso, próxima a um córrego.

Ainda segundo a corporação, Nelson estava armado com uma pistola calibre 9 milímetros e efetuou disparos contra os militares, que revidaram. Baleado, ele morreu no local. A mulher foi encaminhada à delegacia para o cumprimento de mandado judicial.

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Segundo o Departamento Penitenciário do Estado do Paraná (Depen), Nelson fugiu da Penitenciária Estadual de Londrina (PEL) II, no norte do Paraná, em 13 de fevereiro de 2022. Ele estava preso desde 2003, em uma ala destinada a presos considerados mais perigosos.