Condenado por estupro de vulnerável é preso pela Polícia Rodoviária Federal, no Paraná

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na terça-feira (12) um homem de 55 anos procurado pelo crime de estupro de vulnerável durante uma fiscalização na BR-369, em Cambé, no norte do Paraná.

Segundo a PRF, os agentes abordaram o motorista de um carro durante operação de rotina na rodovia. Ao consultarem os sistemas de segurança, os policiais identificaram um mandado de prisão definitivo em aberto expedido pela Justiça de São Paulo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: BR-277 é totalmente bloqueada após ônibus pegar fogo no Paraná

De acordo com a corporação, a ordem judicial determinava o cumprimento da pena em regime fechado, restando mais de 13 anos de condenação.

O suspeito foi preso no local sem apresentar resistência e, na sequência, encaminhado ao Departamento de Polícia Penal (Deppen) de Cambé para os procedimentos legais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos









CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE







