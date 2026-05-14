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BR-369

Condenado por estupro de vulnerável é preso pela Polícia Rodoviária Federal, no Paraná

Homem de 55 anos tinha mandado de prisão expedido pela Justiça de São Paulo e mais de 13 anos de pena a cumprir em regime fechado

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.05.2026, 14:03:54 Editado em 14.05.2026, 14:03:49
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Condenado por estupro de vulnerável é preso pela Polícia Rodoviária Federal, no Paraná
Autor PRF prendeu condenado por estupro de vulnerável durante abordagem na BR-369 - Foto: Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na terça-feira (12) um homem de 55 anos procurado pelo crime de estupro de vulnerável durante uma fiscalização na BR-369, em Cambé, no norte do Paraná.

Segundo a PRF, os agentes abordaram o motorista de um carro durante operação de rotina na rodovia. Ao consultarem os sistemas de segurança, os policiais identificaram um mandado de prisão definitivo em aberto expedido pela Justiça de São Paulo.

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De acordo com a corporação, a ordem judicial determinava o cumprimento da pena em regime fechado, restando mais de 13 anos de condenação.

O suspeito foi preso no local sem apresentar resistência e, na sequência, encaminhado ao Departamento de Polícia Penal (Deppen) de Cambé para os procedimentos legais.

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Cambé cumprimento de mandado Departamento de Polícia Penal ESTUPRO DE VULNERÁVEL Justiça de São Paulo Polícia Rodoviaria federal prisão em flagrante
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