Condenado a mais de 50 anos por estupro, morre em confronto com o choque em Londrina

Homem de 41 anos reagiu armado à aproximação policial na zona norte da cidade; mulher investigada por aliciar menores foi capturada na mesma casa

Um homem de 41 anos, foragido da Justiça de São Paulo com condenações por crimes sexuais que somam mais de 50 anos de prisão, morreu após entrar em confronto com policiais do Pelotão de Choque da Polícia Militar na noite desta segunda-feira (19), no Jardim Gávea, zona norte de Londrina. Uma mulher que também possuía mandado de prisão em aberto foi detida na mesma ocorrência.

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A ação policial teve início por volta das 21h, a partir de informações do setor de inteligência indicando que o foragido estaria escondido na cidade desde setembro de 2025. Ao chegarem ao endereço para realizar a abordagem, os policiais foram surpreendidos pelo suspeito armado com um revólver, que disparou contra a equipe. Na troca de tiros, ele foi baleado e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro médico.

O homem era ex-integrante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, corporação da qual havia sido expulso em decorrência dos processos criminais que respondia. As circunstâncias do confronto e os laudos periciais da cena serão integrados ao inquérito conduzido pela Polícia Civil.

No imóvel, os agentes também prenderam a companheira do suspeito. Ela era procurada pela Justiça sob suspeita de cumplicidade nos crimes sexuais atribuídos ao homem, atuando no aliciamento de crianças. Durante as buscas, a polícia encontrou duas crianças na casa — uma adolescente de 15 anos e um bebê com menos de dois anos —, que foram retiradas do local e entregues ao Conselho Tutelar para as medidas de proteção e acolhimento cabíveis.