Concurso vai eleger a feirante mais bonita de Maringá; saiba mais

Maringá agora é palco de um novo concurso de beleza: o Miss Feira 2022

Maringá agora é palco de um novo concurso de beleza: o Miss Feira 2022. A iniciativa criada pela Gerência de Feiras, vinculada à Prefeitura de Maringá, quer encontrar a feirante mais bonita da cidade e até revelar novos talentos.

Maringá tem, atualmente, 55 feiras em funcionamento. De acordo com Mário Mituo, gerente de Feiras do município, o objetivo do concurso é dar visibilidade a tantas mulheres que trabalham nesses espaços diariamente e proporcionar uma experiência diferente para todos os envolvidos no segmento. “A ideia veio para a gente mostrar a beleza que as feirantes têm por trás de um avental”, diz.

Segundo Mituo, qualquer mulher, de qualquer faixa etária, que trabalhe em uma das feiras de Maringá pode se candidatar ao concurso. A única exigência para a competição é que a candidata de fato trabalhe em alguma das barracas ou, ao menos, que os pais sejam feirantes e a filha frequente o lugar.

O concurso foi divulgado recentemente e, até o momento, cinco candidatas estão inscritas: Bianca de Souza, de 15 anos, representando a Tapioca da Josy; Letícia Botassio Galdini, de 24 anos, representando a barraca Adelmo Pastéis; Luana, de 31 anos, representando a Cleto Pastéis; Stefane Ferreira Mateus, de 30 anos, representando a Oliveira Pastéis; e Suzi, de 19 anos, representando a barraca Helson Pastéis.

O lançamento oficial da iniciativa está previsto para ocorrer na próxima quarta-feira, 15, mesma data em que a votação ao público será aberta.

A Miss Feira 2022 será eleita por meio do voto popular. Visitantes de todas as feiras de Maringá poderão escolher a candidata favorita por meio de voto impresso, que será depositado em urnas espalhadas pelas feiras. O público terá 30 dias para votar e, ao final, os votos serão calculados e a vencedora anunciada.

A escolhida pelo público vai receber R$ 500 em dinheiro, um vale-prêmio para utilizar em um salão de beleza e um jantar com um acompanhante em uma churrascaria de Maringá. Além disso, a ganhadora do Miss Feira deve participar de um desfile que será organizado na feira livre da Avenida Mauá.

Conforme Mário Mituo, esta a primeira edição do Miss Feira será restrita às mulheres feirantes. Mas no próximo ano, segundo ele, a ideia é promover um concurso de beleza entre os homens.

