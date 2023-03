Concurso público em Sabáudia recebe 2,8 mil inscrições

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem Ilustrativa

As inscrições para a realização do concurso público da cidade de Sabáudia, no Paraná, atingiram um total de 2,8 mil inscritos para os 35 cargos ofertados. As inscrições foram encerradas na última segunda-feira (06).

continua após publicidade .

O próximo passo, de acordo com o cronograma, será a prova objetiva, que acontece em um domingo, no dia 26 de março de 2023. A aplicação fica na responsabilidade da Fundação FAFIBA, que é a instituição responsável pela realização de todo o concurso.

- LEIA MAIS: Polícia Científica do Paraná divulga edital de concurso; confira

continua após publicidade .

De acordo com informações da Prefeitura, são vagas destinadas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. As vagas estão divididas na áreas de saúde, educação, jurídico e engenharia, com o objetivo de preencher o quadro de pessoal da Administração Pública Municipal.

Nesta quinta-feira (0), foi divulgado o edital de deferimentos dos candidatos inscritos nas modalidades de ampla concorrência, afrodescendentes, pessoas com deficiência (PcD), lactantes entre outras condições descritas no edital. Todas as informações podem ser obtidas no site da prefeitura e da Fundação FAFIPA.





Confira os cargos:

Coveiro;

Técnico de Enfermagem;

Advogado;

Analista de Sistemas;

Arquiteto;

Contador;

Enfermeiro;

Engenheiro Agrônomo;

Educação Infantil;

Engenheiro Civil;

Farmacêutico;

Operador de Máquinas e Equipamentos;

Fiscal Tributário;

Fisioterapeuta;

Fonoaudiólogo;

Médico 20h;

Médico 40h;

Nutricionista;

Orientador Social;

Pedagogo;

Professor;

Professor de Educação Física;

Professor de Espanhol;

Professor de Inglês;

Servente Geral;

Psicopedagogo;

Tesoureiro;

Terapeuta Ocupacional;

Veterinário;

Tratorista;

Agente de Vigilância Sanitária;

Fiscal de Obras e Posturas;

Monitor de Creche;

Motorista de Ônibus;

Técnico Agrícola.

Siga o TNOnline no Google News