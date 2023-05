Concurso para professores do Estado tem mais de 76 mil inscritos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os candidatos já podem conferir a situação da inscrição

As inscrições para o concurso público para professores da rede estadual de ensino registraram 76.590 candidatos inscritos. A partir desta quarta-feira (17), os candidatos podem conferir a situação da inscrição no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Os candidatos têm entre os dias 18 e 21 de maio para solicitar correções nos dados cadastrais caso seja necessário.

continua após publicidade .

Dos mais de 76 mil candidatos, mais de 20 mil se inscreveram para concorrer a dois cargos (dois em docência ou para um cargo de docente e outro de professor-pedagogo). Os números são da Divisão de Recrutamento e Seleção de Recursos Humanos, da Secretaria da Administração e da Previdência, responsável pelo concurso.

Como previsto no edital de lançamento do concurso (n°11/2023), as provas objetivas e discursivas estão marcadas para o dia 18 de junho e acontecem em várias cidades do Paraná. Além disso, os candidatos aprovados nessa etapa ainda passarão por prova prática com avaliação de uma banca examinadora. O edital prevê ainda a prova de títulos e avaliação médica.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Prefeitura de Umuarama abre concurso público com 100 vagas

A prova objetiva será de múltipla escolha, composta por 30 questões sobre Conhecimentos Didáticos, Específicos e também sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Já a prova discursiva abordará conteúdos de conhecimento específico relacionados à vaga de interesse do candidato.

O concurso tem validade de dois anos a partir da publicação da homologação do resultado final, sendo prorrogável por igual período. A expectativa do Governo do Paraná é chamar mais candidatos, além das 1,2 mil vagas iniciais.

continua após publicidade .

LOCAIS DAS PROVAS – Os endereços e horários das provas objetivas e discursivas serão divulgados em junho, mas acontecerão nas cidades-sede dos Núcleos Regionais da Educação: Apucarana, Assis Chateaubriand, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Cascavel, Cianorte, Curitiba, Dois Vizinhos, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Goioerê, Guarapuava, Ibaiti, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Laranjeiras do Sul, Londrina, Maringá, Loanda, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Pitanga, Ponta Grossa, Telêmaco Borba, Toledo, Umuarama, União da Vitória e Wenceslau Braz.



DÚVIDAS – O candidato poderá tirar dúvidas do certame junto ao IBFC pelo e-mail concurso@ibfc.org.br ou (11) 4788-1430 das 9h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados.

Siga o TNOnline no Google News