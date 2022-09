Concurso do INSS abre vagas para Maringá; saiba mais

Da Redação

As inscrições podem ser realizadas até o dia 3 de outubro

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) abriu concurso com 1.000 vagas para o cargo de técnico em seguro social em todo o Brasil, com vagas também em Maringá.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 3 de outubro. A taxa de inscrição tem valor de R$ 85, podendo ser paga até o dia 21 de outubro.

Em Maringá, de acordo com o edital do concurso do INSS, serão disponibilizadas quatro vagas para o cargo de técnico em seguro social, sendo três vagas de ampla concorrência e uma vaga destinada para pessoas negras.

As provas aplicadas serão objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. Os inscritos devem ter certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio ou curso técnico equivalente, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), concluído até a data da posse.

A remuneração bruta inicial poderá alcançar o valor de até R$ 5.905,79, correspondentes ao valor do vencimento básico de R$ 712,61, acrescida da Gratificação de Atividade Executiva – GAE, no valor de R$ 1.140,18, da Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social – GDASS, que poderá alcançar até R$ 3.595,00 na Classe “A”, do Padrão I e auxílio alimentação no valor de R$ 458,00.

A jornada de trabalho para o cargo de técnico de seguro social é de 40 horas semanais.

Para conferir o edital, basta clicar aqui. Para os candidatos inscritos para as vagas do concurso do INSS de Maringá, as provas serão realizadas na Cidade Canção.

As inscrições para o concurso do INSS podem ser feitas clicando aqui.

