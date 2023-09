Concurso da UEM para agente universitário tem mais de 10 mil inscritos

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) divulgou nesta terça-feira (13) que as inscrições do concurso público, de nível médio, para o cargo de agente universitário, na função de técnico administrativo, registraram 16.076 candidatos inscritos. Desse total, 10.033 candidatos pagaram a taxa de inscrição ou estão isentos e concorrerão para as 17 vagas ofertadas.

Conforme o edital n°151/2023, que regulamenta esse processo seletivo, destas vagas, duas são destinadas para pessoas afrodescendentes e uma para pessoas com deficiência. A concorrência é de 590,17 pessoas por vaga.

Os números são da Pró-Reitoria de Recursos Humanos e Assuntos Comunitários (PRH), da Universidade Estadual de Maringá (UEM), e demonstram o interesse da população em trabalhar para uma instituição de educação pública, gratuita e de qualidade.

No dia 20 deste mês será publicado o edital com a relação das inscrições homologadas neste endereço eletrônico. O pedido de reconsideração em face da não homologação da inscrição ocorre durante os dias 21 a 29 de setembro pelo sistema eProtocolo.

A prova objetiva será aplicada no dia 29 de outubro, com início às 14h, no câmpus universitário de Maringá, em locais a serem informados em edital específico de ensalamento. Os assuntos cobrados serão: Língua Portuguesa, Conhecimento de Informática, Conhecimento Básico de Legislação, Estatuto da Criança e do Adolescente. O resultado final será divulgado em 7 de dezembro.

Para outras informações, acesse o site da PRH: Clique aqui.

