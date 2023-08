Concurso da UEM oferece 17 vagas com salário de mais de R$ 4.800

Atenção, concurseiros de plantão! As inscrições para o concurso público da Universidade Estadual de Maringá (UEM), situada no norte do Paraná, abrem na sexta-feira, dia 11 de agosto. De acordo com o edital, a instituição oferece 17 vagas para o cargo de técnico administrativo com uma remuneração que ultrapassa os R$ 4.800. Veja o edital completo abaixo.

A taxa de inscrição do concurso é de R$ 169 e pode ser paga até o dia 12 de setembro - um dia depois em que as inscrições se encerram, que é 11 de setembro. Os interessados podem se inscrever clicando aqui, assim que as inscrições abrirem.

Conforme divulgado, o requisito mínimo para aqueles que têm interesse ao cargo é que tenham o ensino médio completo. Das vagas disponíveis, 14 são para ampla concorrência, uma para pessoa com deficiência (PcD) e duas para afrodescendentes.



Em relação ao salário, deve ser pago um total de R$ 4.866,34, sendo R$ 4.231,60 de vencimento-base e R$ 634,74 de auxílio-alimentação.

No que diz respeito à carga horária, quem for aprovado terá que cumprir 40 horas semanais.

Confira o edital:

Edital UEM Baixar | Visualizar

