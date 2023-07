Concurso da Prefeitura de Cambé tem 5,7 mil inscritos para 27 vagas

No total, são 5.724 candidatos inscritos, com concorrentes de 14 estados diferentes do país

Mais de 5,7 mil candidatos se inscreveram para disputar 27 vagas no concurso público da Prefeitura de Cambé. As inscrições foram encerradas na última quinta-feira (6). O número de inscritos foi divulgado pelo município nesta terça-feira (11).

O concurso é realizado pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL (Fauel). A organizadora vai divulgar no próximo dia 31 o ensalamento e os locais da prova objetiva do concurso público para 14 categorias.

O concurso está marcado para o dia 6 de agosto. No total, são 5.724 candidatos inscritos, com concorrentes de 14 estados diferentes do país.

Segundo a CBN Londrina, a vaga mais disputada no concurso em Cambé é para o cargo de agente fazendário. São 2.200 candidatos para três vagas de nível médio. O concurso terá ainda 600 candidatos para uma vaga de advogado.

Os salários variam de R$ 1.812,00 até R$ 8.103,00. Além de 27 vagas para as 14 categorias, o concurso prevê a formação de cadastro de reserva para novas admissões de acordo com as necessidades do Município.

