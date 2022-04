Da Redação

Concurso Agrinho premia projetos de robótica de alunos do PR

A edição 2022 do Concurso Agrinho terá uma categoria inédita, destinada a projetos de robótica desenvolvidos por estudantes da rede estadual de ensino. Serão premiados com smartphones 32 projetos de todo o Estado — um de cada Núcleo Regional de Educação. Além da robótica, também há uma categoria voltada à produção textual, o Concurso Redação Paraná Nota 10.

continua após publicidade .

O tradicional Concurso Agrinho é uma parceria do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação e do Esporte, com o Sistema Federação da Agricultura do Paraná e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Faep/Senar).

Os projetos de robótica devem ser voltados à resolução de problemas socioambientais. Podem participar do concurso todos os estudantes do ensino fundamental II ou do ensino médio matriculados em colégios públicos estaduais que ofereçam aulas ou iniciativas de robótica. Os professores orientadores dos projetos podem elaborá-los com apenas um aluno ou com grupos de dois a cinco participantes, com a possibilidade de mesclar estudantes de séries diferentes. Os docentes devem registrar em fotos e vídeos todas as fases do trabalho.



continua após publicidade .

ETAPA REGIONAL - No período de 1º a 5 de agosto, cada escola participante deve organizar um evento (feira ou exposição) para avaliar os projetos e escolher um deles como representante da escola no concurso. Os trabalhos selecionados seguem, então, para a avaliação dos Núcleos Regionais de Educação (NREs) — o envio deve acontecer entre 8 e 26 de agosto.



ETAPA ESTADUAL - Ao receber os projetos, cada um dos 32 NREs deve escolher três trabalhos para representar a região. O Núcleo precisa encaminhar aqueles selecionados (96, no total) para a Secretaria da Educação entre os dias 5 e 9 de setembro.

Após essa etapa, uma banca avaliadora da Secretaria da Educação selecionará o projeto vencedor de cada NRE — 32 ao todo. Os critérios para a avaliação dos trabalhos incluem complexidade, inovação, impacto na sociedade e apresentação do projeto. O resultado será divulgado em 19 de setembro.



continua após publicidade .

Confira o regulamento completo.

PREMIAÇÃO - Cada equipe vencedora receberá dois smartphones: um para o professor e um para o aluno. Caso a equipe seja formada por mais de um aluno, recomenda-se que o celular seja sorteado entre eles. Se o mesmo professor for premiado em dois projetos diferentes, ele receberá apenas um smartphone.

Haverá envio de certificados aos participantes e uma cerimônia de premiação, que será realizada em Curitiba, em novembro, com os alunos e professores ganhadores.