Comunicação e combate às fake news são temas de Fórum Nacional no PR

Com foco na transparência da gestão dos recursos públicos, comunicação no ambiente digital e combate às fake news, começou nesta segunda-feira (20), em Foz do Iguaçu, o 3º Fórum Nacional das Secretarias de Comunicação. Esta é a primeira vez que o encontro, que nesta edição reúne representantes de 22 estados e do Distrito Federal, acontece no Paraná.

Com reuniões ocorridas em Salvador, em junho, e no Rio de Janeiro, em setembro, o fórum tem como objetivo incentivar a participação das secretarias estaduais na formulação e execução de políticas públicas de comunicação.

Na avaliação do secretário da Comunicação do Paraná, Cleber Mata, o encontro é uma oportunidade de promover um intercâmbio entre profissionais de todo o Brasil.

“As secretarias estaduais de Comunicação utilizam juntas mais de R$ 1 bilhão por ano em recursos públicos que precisam ter a devida transparência. Temos muitos instrumentos nesses intercâmbios culturais que podem melhorar a performance das secretarias, aprendendo com o que os outros estados estão fazendo de melhor”, afirmou.

Além dos debates internos entre os gestores públicos, o evento recebe uma série de palestrantes ligados ao setor. “É uma oportunidade única de discutirmos entre os 22 estados as melhores formas de um governo se comunicar bem, ser transparente e de prestar contas à população”, acrescentou o anfitrião do evento.

FAKE NEWS

A primeira palestra foi ministrada pelo conselheiro Ivan Bonilha, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR). Para ele, a comunicação pública enfrenta diversos desafios, mas o principal atualmente é o combate à desinformação por meio da publicação de notícias falsas ou distorcidas, que são disseminadas sobretudo na internet.

“Sabemos que há vários operadores de fake news nas mídias sociais e os governos precisam ter uma estrutura para fazer frente a esse tipo de investida. As secretarias de Comunicação já têm autoridade pública e credibilidade, e ao demonstrar transparência em seus propósitos, conseguem trabalhar junto aos órgãos de fiscalização nesse enfrentamento”, disse.

PESQUISA

A importância das pesquisas para o planejamento dos governos também foi debatido no fórum. Com o tema “Pesquisas do Futuro”, o presidente do Instituto Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo, explanou como as pesquisas são importantes para as tomadas de decisões governamentais.

“Os governantes, através das pesquisas, ficam sintonizados com a população, com aquilo que ela deseja e como está vendo as ações para não ir no caminho do contrário da própria população, que é o cliente dos governos”, enfatizou presidente do Paraná Pesquisas.

“As pesquisas são importantes para os gestores públicos saberem se o trabalho está sendo compreendido e aceito, o que é fundamental para o planejamento governamental”, completou Hidalgo, que já executou mais de mil projetos de pesquisas em todo o Brasil.

Mas, para isso, destacou Hidalgo na apresentação aos secretários de Comunicação, é importante que os governos tenham um planejamento na condução das pesquisas. Isso inclui levantamentos semanais e até diários e também publicidade e distribuição para a imprensa. O representante do instituto de pesquisas lembrou que muitas vezes o gestor público planeja executar uma ação, porém a população deseja outra coisa – o que pode ser detectado nas pesquisas.

Outra questão bastante debatida pelos secretários foi a publicação pela imprensa das pesquisas da percepção das ações dos governos. Para o representante da Paraná Pesquisas, é importante que os governantes tenham seus próprios levantamentos para publicação e encaminhamento à imprensa.

“Os governantes devem divulgar os próprios levantamentos até para explicar por que estão tomando uma determinada decisão. Muitas vezes, a imprensa enxerga de um jeito e a população está vendo de outra forma, então o governo pode demonstrar que ela está embasada no apoio popular”, concluiu Hidalgo.

PROGRAMAÇÃO

À tarde, o CEO do Portal Poder 360º, Fernando Rodrigues, falará sobre a nova face da informação. O governador Carlos Massa Ratinho Junior também vai conversar com os demais secretários sobre as políticas públicas e estratégias utilizadas pelo Paraná no âmbito da comunicação pública.

O evento continua nesta terça-feira (21) com a abertura do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, que abordará os desafios de informar a população sobre as ações governamentais. Na sequência, o senior manager da Similarweb, Arlei Bueno, falará sobre a qualificação dos investimentos em mídia pelo poder público. A última palestra da manhã será do gerente de Integração e Planejamento de Jornalismo do SBT, Rodrigo Hornhardt, sobre o telejornalismo multiplataforma e a sua relação com os governos.

REPRESENTATIVIDADE

Além do Paraná, os estados que contam com secretários ou outros representantes presentes são o Acre, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo, Sergipe, Tocantins e Roraima.

