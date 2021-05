Compressor de ar explode e destrói borracharia; veja

Continua após publicidade

Imagens de uma câmera segurança flagraram um compressor de ar explodindo em uma borracharia de Paranavaí, nesta segunda-feira (10). Um funcionário e um cliente que estavam próximos escaparam por segundos dos destroços que voaram para todos os lados.

De acordo com o proprietário do estabelecimento, o prejuízo material foi grande com os danos da explosão. O teto e a parede ficaram destruídos. O som da explosão foi ouvido a vários quilômetros do local e chamou a atenção dos moradores. A borracharia fica às margens da BR-376, em Paranavaí.

Com informações do GMC.