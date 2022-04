Compositor de Sabáudia é destaque no cenário musical

Da Redação

Vivendo atualmente entre Lisboa e Berlim, o compositor e produtor Maycon Ananias, natural de Sabáudia, no norte do Paraná, ganha destaque no cenário musical. O paranaense traz em seu currículo trabalhos com artistas renomados, como a cantora Maria Gadú, além de ter sido nomeado para um Grammy Latino e premiado por suas bandas sonoras.

Maycon ainda compôs para 10 filmes e produziu música para eventos especiais como a cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos de 2016. Junto do músico apucaranense Dino Bacciotti, o sabaudense também ajudou na criação do EP 'Coração Aberto', criando uma forte amizade com o conterrâneo.

"Saí cedo de casa, aos 14 anos, mas sempre contei com o apoio incondicional de meus pais, Geraldo e Laura, e dos meus irmãos Hediney e Gabriel. Tenho muito orgulho de ter nascido no interior do Paraná e sempre que consigo, vou até Sabáudia para ver todos e matar a saudade".

Formado em Belas Artes em uma unidade de Curitiba, Maycon lembra que estudou música com a professora Neila Davanço Mendonça. "Desde criança me interesso pelas artes, em especial pela música. Minhas inspirações vêm da música brasileira, já que faz parte das minhas raízes. Adoro Heitor Villa-Lobos. Porém, também gosto de clássicos, como Ravel e Debussy. E John Williams, claro".